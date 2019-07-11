«Роскосмос» намерен засекретить закупки в космической отрасли

Корпорация «Роскосмос» имеет в планах отказ от открытых госзакупок в ракетно-космической отрасли, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разрабатывается в целях сохранения секретной информации и предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли, сообщили в объединении.

Также уточняется, что в связи с западными санкциями космическая отрасль России нуждается в большей информационной безопасности и закрытости «в целях предотвращение воздействия ограничительных мер со стороны сторонних государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли».

Ранее, Счетная палата вскрыла в подразделениях «Роскосмоса», не относящихся к разряду секретных, финансовые нарушения на сумму около 50 млрд рублей. Годом ранее проверки обнаружили в корпорации нарушений на примерно 760 млрд рублей.