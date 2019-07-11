Российский кабмин готовит изменения в валютном законодательстве

Российское правительство намерено обсудить проект изменений в валютном законодательстве, которое затрагивает операции с наличными, сообщает пресс-служба кабмина.

В настоящий момент согласно закону валютные операции между резидентами и нерезидентами не ограничиваются. При валютных расчетах с нерезидентами привлекается юридическое лицо, а резиденты могут проводить подобные операции через банковские счета в уполномоченных банках или с помощью денежных переводов.

По новому законодательству иностранные граждане смогут получать выплаты от юридических лиц – резидентов в российской наличной валюте.

Как говорится на сайте Кабмина, новый законопроект устранит «несоответствие норм налогового и валютного законодательства по вопросам компенсации сумм НДС иностранцам при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза».

Помимо этого расширится список валютных операций, а именно юридические лица – резиденты смогут вносить или снимать наличную иностранную валюту со счета в Казначействе или через валютные счета Казначейства.

Также резиденты смогут осуществлять операции с наличной иностранной валютой при деловых поездках за рубеж без использования банковских счетов.