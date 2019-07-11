Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и саму Россию

Никита Потураев – советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам и кандидат в народные депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» – заявил, что русский язык и Россию надо переименовать.

По его мнению, на русском языке говорят на Украине, а в России – на российском, поэтому русский язык, используемый в РФ, надо называть «российским». При этом он пояснил, что между эти языками, якобы уже существует большая разница.

«Я могу вам сказать, как филолог что, "украинский русский" очень сильно отличается от "русского русского". Это же и так слышно», — сказал советник Зеленского в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV. По его мнению языки отличаются, как грамматически, так и лексически.

В качестве образца Потураев привел пример решения Конгресса США, после обретения независимости от Британии, издать «американо-английский» словарь. При этом сам Никита Потураев использует в общении русский язык, а озвученная им позиция в рамках большого интервью украинскому телеканалу не является официальной.

Как нет и упомянутого им словаря, кроме словариков американизмов. Но зато и в британской, и в американской версии единого английского языка существует сокращение PR, тот самый, к которому прибегают желающие послужить народу, которым не обойтись без «политтехнологий».

Кроме того, филолог-советник считает, что такой страны как России вообще не существует.

«Нет России. Почему мы боимся это сказать? Это же проактивная история. Мы можем вообще на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает это сделать?», – резюмировал Потураев, назвав Россию, «временно неподконтрольными КНР территориями». Что мешает? Наверное, здравый смысл.