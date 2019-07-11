Вход/Регистрация Подписка

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и саму Россию

Москва, 11.07.2019

Никита Потураев – советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам и кандидат в народные депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» – заявил, что русский язык и Россию надо переименовать.

По его мнению, на русском языке говорят на Украине, а в России – на российском, поэтому русский язык, используемый в РФ, надо называть «российским». При этом он пояснил, что между эти языками, якобы уже существует большая разница.

«Я могу вам сказать, как филолог что, "украинский русский" очень сильно отличается от "русского русского". Это же и так слышно», — сказал советник Зеленского в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV. По его мнению языки отличаются, как грамматически, так и лексически.

В качестве образца Потураев привел пример решения Конгресса США, после обретения независимости от Британии, издать «американо-английский» словарь. При этом сам Никита Потураев использует в общении русский язык, а озвученная им позиция в рамках большого интервью украинскому телеканалу не является официальной.

Как нет и упомянутого им словаря, кроме словариков американизмов. Но зато и в британской, и в американской версии единого английского языка существует сокращение PR, тот самый, к которому прибегают желающие послужить народу, которым не обойтись без «политтехнологий».

Кроме того, филолог-советник считает, что такой страны как России вообще не существует.

«Нет России. Почему мы боимся это сказать? Это же проактивная история. Мы можем вообще на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает это сделать?», – резюмировал Потураев, назвав Россию, «временно неподконтрольными КНР территориями». Что мешает? Наверное, здравый смысл.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров
    ﻿

    Tоп

    1. Интернет-гиганты уходят под воду
      Google и другие технологические гиганты начали активно строить самую важную часть интернета — подводные кабели
    2. «Желание мажоритарного акционера всегда видно»
      Частный инвестор Лариса Морозова — о двузначной доходности, о том, как понять, будет ли компания платить дивиденды, и о том, как начать инвестировать
    3. Остаться в живых
      Механизмы нынешней демографической политики не работают. Россия продолжает погружаться на дно «демографической ямы», однако спасти будущие поколения еще возможно
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама