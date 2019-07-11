Цена на билеты в Крым значительно снизилась

Цена на авиаперелеты в Крым из других российских городов значительно снизилась в июле этого года, сообщает крымское министерство курортов и туризма. По сравнению с прошлым годом билет в оба конца стал дешевле на 12%, составив 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Лидером по снижению цены на полуостров стало направление Симферополь Тюмень, на котором билеты упали в цене сразу на 71%. На втором месте направление из Нижнего Новгорода, граждане которого могут приобрести билет на самолет в Крым на 42% дешевле по сравнению с прошлым годом, на третьем месте рейсы из Санкт-Петербурга со снижением стоимости на 37% .

Ранее сообщалось, что Крым лидирует в списке самых популярных направлений внутри России. Сервис Biletix уточняет, что 14% всех бронирований приходится на Крымский полуостров.

Самыми популярными запросами поисковика Яндекс среди курортных городов стали Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Севастополь, Евпатория.