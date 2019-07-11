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Ученые назвали «овощ долголетия»

Москва, 11.07.2019
  • Ученые назвали «овощ долголетия»

Баклажан, по мнению ученых, является овощем долгожителей. Данное звание плод заслужил благодаря своей низкой калорийности, а также витаминно – минеральному. Баклажаны целительны для сердечно-сосудистой системы, а также эффективны в борьбе с атеросклерозом.

Именно поэтому овощ является настолько важным для истинных долгожителей. Причем, как считают ученые, этот овощ полезен в любом виде, как вареном и тушеном, так соленом и маринованном.

Баклажаны являются отличным дополнением к мясу и рыбе. Они отлично сочетаются с другими овощами, поэтому  так популярны в приготовлении сате и рагу.

Диетологи рекомендуют овощ для желающих расстаться с лишними килограммами. Баклажаны показаны при лечебных диетах и для повышения иммунитета. Благодаря, содержащийся в его составе, аскорбиновой кислоты, с помощью этого овоща можно нормализовать водно-солевой баланс.   

Ранее диетологи назвали абрикос самым полезным летним фруктом из-за его питательных свойств и витаминного состава.

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