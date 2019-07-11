В Германии призвали вести диалог с Россией с «позиции силы»

Россия является крупнейшим соседом Евросоюза, но «на Украине Москва действует вопреки международному праву», заявил министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует DeutscheWelle.

Именно поэтому, по мнению дер Ляйен, с Россией надо «вести диалог с позиции силы». Напомним, министр является одновременно кандидатом на пост главы Еврокомиссии. Глава немецкого Минобороны заявила, что «Кремль не прощает слабостей».

Евросоюз выдвинул дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии в начале июля. За ее кандидатуру проголосовало 27 участников саммита ЕС. Следует отметить, что единственным проголосовавшим против этого кандидата была канцлера Германии Ангелы Меркель.