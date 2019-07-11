В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Зеленского

Леонид Слуцкий – глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал телефонный разговор президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По мнению депутата, эта беседа имеет большое стратегическое значение, так как сейчас важно достичь прогресса в российско-украинских отношениях. Также он ожидает от новых властей «самостийной» освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Признаюсь, что лично мне очень не хотелось бы, чтобы российско-украинский диалог находился на том же очень низком уровне, как при режиме Порошенко, – подчеркнул Слуцкий. – Поэтому сейчас просто архиважно достигнуть прогресса в отношениях с Украиной».

Депутат Госдумы также признался, что будет рад, если уже после первой, пусть и телефонной беседы Путина и Зеленского появится хоть какой-то конструктив.

«Если говорить честно, то пока я нахожусь на позициях здорового пессимизма. Но эту «мёртвую ситуацию» нужно сдвигать и всё-таки возобновлять нормальные двусторонние отношения между нашей страной и Украиной», – резюмировал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Инициатива беседы исходила от украинской стороны. Путин и Зеленский обсудили вопросы урегулирования на Донбассе, договорились о продолжении на экспертном уровне работы по обмену пленных, также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.