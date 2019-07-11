В Харькове восстановлен памятник Жукову

О восстановлении памятника маршалу Георгию Жукову сообщил мэр города Геннадий Кернес в Facebook. «Как и обещал – сегодня вернули на место», – написал Кернес и опубликовал фото восстановленного бюста Жукова.

2 июня этого года группа украинских националистов, при попустительстве полиции, снесла памятник Жукову. В тот же день были возбуждены два уголовных дела возбуждены уголовные производства по статье о хулиганстве и угрозе или насилие в отношении работника правоохранительных органов (националисты распылили слезоточивый газ в результате чего пострадало трое полицейских). 14 июня полиция провела обыски у националистов учувствовавших в сносе памятника Жукову. Президент Украины Владимир Зеленский, через своего пресс-секретаря Юлию Мендель, высказался за то, что вопрос о памятнике должна решать «территориальная община города».

19 июня Харьковский горсовет вернул имя Георгия Жукова проспекту ранее переименованному в Петра Григоренко в рамках «декоммунизации».