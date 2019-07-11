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В Кремле прокомментировали задержание замглавы Пенсионного фонда России

Москва, 11.07.2019
  • В Кремле прокомментировали задержание замглавы Пенсионного фонда России

Дмитрий Коробейников/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ ответил на просьбу одного из них прокомментировать задержание замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) по подозрению в получении взятки. По словам представителя Кремля, ему пока ничего неизвестно об этом деле, передаёт РИА Новости.

«Мы не знаем, что могло стать причиной и в чём обвиняют высокопоставленного чиновника ПФР, – пояснил Песков. – Поэтому пока мы вообще ничего не можем сказать относительно его задержания».

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это не прерогатива администрации президента и посоветовал журналистам обращаться в следственные органы.

По данным газеты «Коммерсант», заместитель председателя правления ПФР Алексей Иванов задержан в Москве после проведения обысков. Согласно предварительной информации, чиновник получил деньги от сотрудника IT-интегратора «Техносерв», который также задержан.

В свою очередь «Ведомости» также сообщают, что вместе с Ивановым задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв», который по версии следствия, дал взятку чиновники ПФР за заключение контактов на поставку оборудования. 

Между тем глава ПФР подтвердил, что его заместитель задержан по подозрению в получении крупной суммы взятки. Несмотря на это, как подчеркнул он, работа фонда продолжается в штатном режиме.

Наша справка

Алексей Иванов работает в ПРФ с 2016 года. Первоначально занимал должность советника председателя правления ПФР. С апреля 2017 - заместитель председателя правления ПФР. В его обязанности входят вопросы информационных технологий и информационной безопасности.

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