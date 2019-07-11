В Роскачестве рассказали, из-за чего взрываются смартфоны

Специалисты Роскачества рассказали, что главной причиной взрыва смартфонов и ноутбуков является заводской брак, сообщает РИА «Новости». Также гаджеты могут взрываться из-за перегрева и старения.

Все мобильные устройства работают от одного типа аккумуляторов, литий-ионных, которые имеют свойства вырабатывать газ и «надуваться» из-за перепада температур, рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. В редких случаях батарея может дать течь. Привести к взрыву может и неосторожное обращение с устройством, например, повреждение или падение.

Во избежание подобной ситуации ведомство рекомендует, пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками. Также необходимо давать устройству «отдых», не перегревать и не оставлять на солнце.

В ходе зарядки гаджета не следует запускать «тяжелые» процессы, сокращая тем самым срок службы батареи. Также в ведомстве не рекомендуют носить гаджет в заднем кармане одежды из-за опасности взрыва от механического повреждения.

Эксперты предупреждают, если все-таки гаджет загорелся необходимо обесточить устройство, после чего бросить гаджет в воду или накрыть его. В случае, если реакция уже началась, в ведомстве рекомендуют забросить устройство в место, в котором взрыв не причинит ущерба.