В Сбербанке выяснили, сколько россиян экономят на продуктах

Согласно данным Сбербанка, специалисты которого провели социологическое исследование потребительских настроений россиян за второй квартал 2019 года, доля граждан РФ, которые экономят на дорогих продуктах питания, во втором квартале этого гола уменьшилась до 68% – на 3 процентных пункта.

При этом подчёркивается, что несмотря на то, что потребителей напугали слишком высокие темпы инфляции, они стали тратить на покупку продовольственных товаров более значительную долю своих доходов чем ранее. При этом, чтобы сэкономить, россияне стараются посещать разные магазины.

Согласно исследованию Сбербанка, в настоящее время покупки в интернет-магазинах хотя бы раз в месяц совершают 25% жителей РФ. Около 52% респондентов заявили, что предпочитают забирать купленный товар в пунктах выдачи.

Кроме того, установлено, что в период с апреля по июнь 2019 года сократилась доля респондентов, которые считают, что экономическая ситуация в стране нестабильная. Также россияне стали меньше обращать внимание на обменный курс валюты.

При этом индекс настроений потребителей во втором квартале 2019 года немного вырос, поднявшись на 1% – с минус 22% до минус 21%.