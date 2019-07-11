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В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Москва, 11.07.2019
  • В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В городе-курорте Сочи и-за сильных ливней, града и шквалистого ветра, которые ожидаются в ночь на 12 июля, объявлено штормовое предупреждение.

Согласно информации городской администрации, размещённой на её официальном сайте, уже к вечеру город накроет циклон. На Сочи обрушатся так называемый залповый ливень и град, которые будут сопровождаться мощными раскатами грома и порывами ветра до 23 метров в секунду. При этом в акватории Чёрного моря существует опасность формирования смерчей.

Также из-за надвигающейся стихии ожидается подъём уровня воды в реках, которые выйдут из берегов и затопят низменные территории. Кроме того, может возникнуть угроза схода селевых потоков в горной зоне.

В этой связи региональное Управление МЧС РФ рекомендует местным жителям, а также отдыхающим принять предосторожности.

Ранее «Эксперт Online» сообщал, что мощные североатлантические циклоны создают в атмосфере так называемую волновую динамику, под влиянием которой на Русской равнине наблюдается нестандартная, аномальная для второго летнего месяца климатическая обстановка.

Подробно об этом читайте в материале «Гисметео, прогноз погоды: аномальная погода летом – предвестник урагана».

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