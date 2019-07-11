Выпуск акций на российском рынке вырос в 23 раза

Год уже почти удался

В условиях санкций против многих из ведущих российских компаний инвестиционный рынок показал вполне ожидаемые результаты. Могло быть и значительно хуже. Согласно данным Refinitiv, инвестиционные банки в России собрали в первом полугодии 2019 года 139 млн долларов США в виде комиссий, это на 17% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Лидером по сборам оказался ВТБ Капитал с 30,9 млн долларов, это 22% от всех комиссий. На втором месте Credit Suisse с 26,7 млн долларов (19,2%) и на третьем – Citi с 12.4 млн долларов (9%). 20% этих выплат приходятся на финансовую сферу, 15% на промышленность и 11% на государственные структуры.

Для сравнения, за весь 2018 год инвестиционные банки собрали 176,8 млн долларов в виде комиссий, что на 56% ниже, чем в 2017 году, что является рекордным минимумом с 2002 года. ВТБ Капитал в 2018 году также занял первое место с 46,8 млн долларов (26,4 % рынка), второе место занял Сбербанк CIB (18,1 млн долл., 10,2%) и третье место JP Morgan (12 млн долл., 6,8%). В 2019 году Сбербанк CIB в тройку лидеров не вошел.

За первую половину этого года сумма объявленных сделок на рынке слияний и поглощений с российским участием составила 7,4 млрд долларов — это один из худших показателей за десять лет. При этом комиссии за консультации по сделкам слияний и поглощений принесли инвестбанкам 43,8 млн долларов, что на 157% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Получается, что инвестбанки заработали в 2,5 раза больше на вдвое меньшем объеме сделок, что может говорить только о росте расценок на консультации.

При этом выпуск акций и других недолговых ценных бумаг совершил резкий скачок: он вырос с 72 млн долларов в первой половине 2018 года до 1,7 млрд долларов в первом полугодии 2019-го — в 23 с лишним раза! Это объясняется очень большим провалом из-за санкций в прошлом году, который вообще по многим показателям был худшим за несколько лет.

Единственным IPO среди упомянутых выше размещений был выпуск акций HeadHunter Group на Nasdaq в мае, компания получила 253 млн долларов, что составило 15% от общих 1,7 млрд. Неудивительно, что при таком росте размещения акций инвестбанки получили в виде комиссий на рынке акционерного капитала 29,4 млн долларов – это наилучший показатель с 2013 года.

Сделайте одолжение

В то же время на долговом рынке в первой половине 2019 года, по данным Refinitiv (Thomson Reuters, было организовано размещений лишь на 14.5 млрд долларов, что на 28% ниже, чем годом ранее – это худший показатель с 2016 года. Государственные облигации составили 45%, в то время как выпуск долговых обязательств для компании финансового сектора 24% и энергетического - 13%. Неудивительно, что комиссии андеррайтеров снизились на 37% и составили 38,8 млн долларов, а комиссии за синдицированное кредитование уменьшились на 29% до 27,1 млн долларов, — это также наихудший показатель с 2016 года.

Как объясняет портфельный управляющий Альфа-Капитал Дмитрий Дорофеев, падение комиссий и объема — не показатель, просто на рынок чаще выходят сравнительно небольшие компании. «Раньше большие объемы размещали крупные корпоративные заемщики из первого эшелона, сейчас же предложение смещается в сторону эмитентов второго-третьего эшелона. Они размещают меньший объем, но размещения идут гораздо чаще. Сейчас деловая активность в сегменте облигаций увеличивается. В прошлом году деловая активность была до апреля, потом, после введения санкций против ряда российских компаний, она сильно снизилась и была низкой вплоть до конца прошлого года, — рассказывает господин Дорофеев. — Иногда крупные компании выпускали облигации, которые скорее являются «техническими», а не рыночными. В последнее время объем этих «технических» облигаций снизился. В то же время, субъективно, рыночный сегмент вырос, и деловая активность в нем продолжает увеличиваться».

Директора департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константина Церазова мы так же попросили пояснить, почему наблюдается такой провал по размещениям облигаций. По его словам, данные Refinitiv конфликтуют с альтернативными источниками: «По данным Блумберга, объем размещения облигаций в 1П19 вырос на 38% г/г (в сумме рублевые и еврооблигации), по данным Сbonds так же наблюдался рост». Размещения ОФЗ не препятствуют размещениям корпоративного сектора, это разные базы инвесторов, уточнил он, при этом. ОФЗ покупают в основном нерезиденты, корпоративные облигации - российские банки, УК и НПФ

На весь 2019 год на рынке инвестбанкинга Константин Церазов прогнозирует рост синдицированных/предэкспортных кредитов и сделок DCM рост, поскольку ставки снижаются и компании возобновляют планы заимствований. M&A — это рынок отдельных сделок, говорит он, здесь тенденцию предугадать сложно, однако, учитывая наблюдаемое замедление экономики и продолжающийся отток капитала, взрывного роста ждать сложно.

Что касается ECM, то значительное количество сделок было заявлено ранее и поставлено на паузу, поэтому потенциал предложения есть. Вопрос — в тайминге сделок. Спрос финансовых инвесторов более чувствителен к общей конъюнктуре рынка, чем к состоянию экономики и отраслевым перспективам, поэтому снижение ставок может дать новый импульс спроса на EM активы — в этом случае можно ожидать новых сделок, заключает эксперт.