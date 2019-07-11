Выставка работ молодых художников пройдет в Санкт-Петербурге

«ПРИРОДА БИНАРНОСТИ» – под таким общим названием на двух площадках откроется выставка работ отечественных художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских «АРТ-Мастерская XXI». В экспозиции будут представлены работы молодых многообещающих авторов из разных уголков нашей страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства.

В основе проекта - работа 5-ти творческих мастерских: «За и Против» (рук. Н. Палажченко); «Правда и Ложь» (рук. Е. Семёнов); «Свобода и Вседозволенность» (рук. Д. Бабаян); «Созидание и Разрушение» (рук. А.Жерноклюев) и «Самость и Безликость» (рук. А. Артамонов). В выставочном зале Санкт-Петербургского отделения Творческого Союза художников России (Невский проспект, 60) участники проекта и их наставники представят произведения, созданные в 3-х из них: «Правда и Ложь»; «Свобода и Вседозволенность» и «Самость и Безликость». С работами, созданными еще в двух мастерских: «За и против» и «Созидание и разрушение» можно будет познакомиться в Центре дизайна ArtPlay (Красногвардейская площадь, 3Е).

«Мы надеемся, что выставка вызовет живой интерес не только представителей творческих профессий, но и серьезных коллекционеров, интересующихся современным изобразительным искусством, а также бизнесменов, – рассказал Президент ТСХ России, Заслуженный художник РФ К.В.Худяков. - У работ, созданных молодыми художниками под руководством признанных мастеров и прошедших конкурсный отбор, на наш взгляд, есть неплохой инвестиционный потенциал. Открытые нами художники в будущем будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе, и на международной арене».

Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого Союза художников России при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ. Он дал уникальную возможность молодым талантливым художникам из различных регионов Российской Федерации попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.

Для участия в проекте кураторы отобрали 85 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы. Далее по итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены 140 работ, которые будут представлены в Санкт-Петербурге.

11 июля экспозиция откроется на двух площадках:

в 18.00 - в выставочном зале Санкт-Петербургского отделения Творческого Союза художников России (Невский проспект, 60)

в 20.00 - в Центре дизайна ArtPlay (Красногвардейская площадь, 3Е).

В этот же день, 11 июля в 16.00, в выставочном зале Санкт-Петербургского отделения Творческого Союза художников России в рамках проекта пройдет круглый стол на тему: «Внутренняя самоцензура художника».

«ПРИРОДА БИНАРНОСТИ» также будет показана во Владимире, Калининграде, Тольятти, Ставрополе и Москве. На выставочных площадках этих городов в рамках проекта пройдут круглые столы и мастер-классы.

О кураторах проекта «АРТ-Мастерская XXI»

Кураторы проекта были отобраны из числа членов ТСХР, обладающих большим успешным опытом кураторских проектов различного масштаба в государственных музеях и частных галереях:

«За и Против» - один из инициаторов создания центра современного искусства «Винзавод» и Пермского музея современного искусства, руководитель факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» в бизнес-школе RMA, куратор и продюсер форума «Коллекции России» и масштабного цикла выставок «Прощание с вечной молодостью», посвященного новому поколению в российском современном искусстве Н. Палажченко ;

- один из инициаторов создания центра современного искусства «Винзавод» и Пермского музея современного искусства, руководитель факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» в бизнес-школе RMA, куратор и продюсер форума «Коллекции России» и масштабного цикла выставок «Прощание с вечной молодостью», посвященного новому поколению в российском современном искусстве ; «Правда и Ложь» - российский художник-концептуалист, теоретик искусства, почетный академик Российской академии художеств, номинант Премии Кандинского, лауреат премии имени К.С. Петрова-Водкина в сфере современного изобразительного искусства Е. Семёнов ;

- российский художник-концептуалист, теоретик искусства, почетный академик Российской академии художеств, номинант Премии Кандинского, лауреат премии имени К.С. Петрова-Водкина в сфере современного изобразительного искусства ; «Свобода и Вседозволенность» - почётный член Российской академии художеств, председатель секции «Абстрактное искусство» и вице-президент Творческого союза художников России Д.Бабаян (Давид Ру);

- почётный член Российской академии художеств, председатель секции «Абстрактное искусство» и вице-президент Творческого союза художников России «Созидание и Разрушение» - российский художник, теоретик искусства, лауреат премии Российской академии художеств имени И. Репина А.Жерноклюев

- российский художник, теоретик искусства, лауреат премии Российской академии художеств имени И. Репина «Самость и Безликость» - Почётный член Российской академии художеств, руководитель студии «Графком Казанский» А. Артамонов

Свежие новости о проекте «АРТ-МАСТЕРСКАЯ XXI» вы найдете на его официальных ресурсах:

Сайт: http://www.tcxp.ru/

Facebook: https://www.facebook.com/tcxp.club/; https://www.facebook.com/artworkshopXXI/

Инстаграм: https://www.instagram.com/tcxpmasterskaya/

Контакты:

Пресс-секретарь Форума – Ольга Куликова.

Тел:: +7 916-435-87-31; e-mail: Olgacool73@mail.ru; info@olgakulikova.com

Справочная информация:

Творческий Союз художников России (ТСХР) — общероссийская общественная организация, объединяющая около пятнадцати тысяч профессиональных художников по всей России. ТСХР проводит выставки, издает каталоги и книги по искусству, проводит занятия и мастер-классы по живописи, рисунку и скульптуре для профессионалов и любителей, организует конференции, симпозиумы, аукционы, благотворительные мероприятия, реализует масштабные международные проекты с участием художников и кураторов из разных стран, и в первую очередь из бывшего СССР.

История ТСХР восходит к началу прошлого века. В апреле 1917 года был образован Профессиональный союз художников-живописцев Москвы, в который вошли такие выдающиеся художники как Константин Коровин, Павел Кузнецов, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк и др. В задачи союза, в частности, входило устройство выставок, аукционов и лекций. Летом 1918 года из этого союза вышли художники-авангардисты. Они организовали свое собственное объединение: Профессиональный союз художников-живописцев нового искусства. Но вскоре эти два союза вновь стали единым целым. В 1919 году состоялся Первый Всероссийский съезд работников искусств, учредивший свой профсоюз — РАБИС («РАБотники ИСкусства»). Эта организация стала первым творческим объединением страны. В разные годы его членами были мастера мирового уровня: К. Малевич, М. Шагал, А. Родченко, К. Чуковский Б. Иогансон, В. Серов, И. Грабарь, Кукрыниксы.

С 1924 РАБИС стал называться «Всесоюзным профессиональным союзом работников искусств», а в 1953 году он влился в единый профессиональный союз работников культуры, образовав в нем Объединенный комитет профсоюза художников-графиков.

В 1974 году, после печально знаменитой «Бульдозерной» выставки, власть вынуждена была изменить отношение к неформальному искусству. Художникам-нонконформистам разрешили вступить в секцию живописи при Объединенном комитете профсоюза художников-графиков. В подвале дома № 28 на Малой Грузинской улице был оборудован выставочный зал, где демонстрировались работы О. Рабина, Э. Неизвестного, В. Немухина, О. Целкова, И. Кабакова, А. Зверева, Д. Краснопевцева, А. Харитонова, Д. Плавинского, К. Худякова, С. Симакова, Э. Дробицкого, Е. Евтушенко и др. мастеров. «Семерки», «Двадцатки» и другие выставки, проведенные Объединенным комитетом профсоюза художников-графиков, вошли в историю отечественного искусства.

В 1990-е годы профсоюз художников и графиков, объединявший мастеров изобразительного искусства, книжной графики, плаката, фотохудожников, дизайнеров, архитекторов, картографов и т.д., преобразовался в профессиональный творческий союз, а затем в Творческий Союз художников России, впоследствии вошедший в Международную федерацию художников ЮНЕСКО.

В настоящее время Творческий Союз художников России объединяет около 15 тысяч живописцев, графиков, скульпторов иллюстраторов, оформителей книжной продукции, фотохудожников, дизайнеров, архитекторов, мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, художественной куклы, актуального искусства из 47 регионов России.

Произведения членов Творческого Союза художников России находятся в Государственной Третьяковской Галерее, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Русском музее, других музеях России и зарубежных стран.