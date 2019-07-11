Зеленский забирает у Кличко Киев

Мэр города Киева Виталий Кличко опубликовал в Facebook видеообращение, в котором рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Кличко подтвердил ему намерение разделить полномочия мэра украинской столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Таким образом, полномочия Кличко будут существенно ограничены.

Кличко высказал мнение, что решение Зеленского – это «возвращение методов Януковича». Сравнение Зеленского с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, в свержении которого Кличко принимал самое активное участие, можно рассматривать как угрозу Зеленскому.

Должность главы Киева досталось Виталию Кличко в результате кулуарных договоренностей двух олигархов – Петра Порошенко и Дмитрия Фирташа, они пообещали Кличко должность мэра столицы в обмен на его неучастие в президентских выборах 2014 года. Все пять лет пребывания Кличко на посту мэра Киева его сопровождали коррупционные скандалы, связанные с незаконной застройкой города. Очевидно, Зеленский считает, что с Кличко этого вполне достаточно и хочет получить контроль над финансовыми потоками столицы Украины.