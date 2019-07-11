Журнал Euromoney признал Совкомбанк лучшим банком в России

Совкомбанк объявлен лауреатом в номинации «Лучший банк в России» по итогам 2018 года по версии международного финансового журнала Euromoney. Награждение состоялась 10 июля в Лондоне в рамках юбилейной 50-й церемонии Euromoney’s Awards for Excellence. Жюри премии отметило, что в прошлом году банк блестяще провел сделку по покупке и присоединению Росевробанка, которая существенно укрепила позиции Совкомбанка в корпоративном сегменте и позволила подняться на 13-е место в ренкинге российских банков по размеру активов, а также нарастить капитал более чем до 100 млрд рублей. Эксперты позитивно оценили и вхождение в капитал Совкомбанка новых акционеров, в том числе Public Investment Fund (Саудовская Аравия), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-японского инвестиционного фонда (РЯИФ) и пр.

«Для нас большая честь, что Совкомбанк признан лучшим банком страны по версии столь авторитетного и уважаемого издания. Победа в этой номинации и получение одной из самых престижных наград мирового финансового рынка свидетельствует о признании наших успехов на международном уровне», — заявил председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.

Euromoney — ежемесячный международный финансовый журнал, основанный в 1969 году. Издание устраивает церемонию награждения Awards for Excellence и определяет лидеров отрасли ежегодно на протяжении 50 лет. В юбилейной церемонии награждения лауреатов приняли участие более 600 представителей банков Европы, Африки и Америки. В состав экспертного жюри Awards for Excellence входят известные редакторы, журналисты и аналитики Euromoney, которые рассматривали позицию банка на рынке, рыночную долю, основные показатели деятельности, темпы роста активов, размер капитала, а также инновационую деятельность банка. Для определения победителя эксперты Euromoney также опрашивали других представителей отрасли по всему миру.