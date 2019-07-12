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Американские сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Москва, 12.07.2019
  • Американские сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

МИНОБОРОНЫ РФ

Группа американских сенаторов обратилась к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом ввести санкции против Турции из-за начавшихся в пятницу поставок российских ЗРК С-400.

В обращении, которое в частности, подписали председатель комитета по вооруженным силам республиканец Джим Инхоф, старший демократ комитета Джек Рид, председатель комитета по международным делам республиканец Джим Риш и старший демократ этого комитета Боб Менендес, говорится, что Трамп должен ввести санкции, как того требует закон «О противодействии противникам США через санкции», передаёт РИА Новости.

Сенаторы также призвали Пентагон исключить Турцию из программы F-35.

Напомним, в ходе саммита G20 в Осаке президент США заявил, что не будет вводить санкции против Турции из-за поставок С-400. Об этом же говорил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. На том же саммите, он в частности подчеркнул, что ничего не слышали о санкциях со стороны Вашингтона

«Эта тема не всплывала ни на наших переговорах здесь, ни во время телефонных переговоров с Трампом», – сказал тогда Эрдоган.

Ранее сообщалось, что 12 июля Турция начала получать российские ЗРК С-400 – первый груз с компонентами комплекса был доставлен на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара.

Наша справка

С-400 – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Создана Научно-производственным объединением «Алмаз» на основе действующих комплексов С-300. ЗРК С-400 предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения противника.

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