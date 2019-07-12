Автомобиль напрокат в Грузии

Из документов понадобится паспорт, водительское удостоверение международного образца, кредитную карту, принадлежащую водителю. Если аренду авто в Тбилиси хочет взять молодой человек до 25 лет, то на него налагается дополнительный налог в виде 15 евро за каждый день использования.

Сделать заказ можно как в самой компании или через интернет. Если забронировать автомобиль через сайт есть возможность найти более дешевые цены. Сэкономить можно до 30 %.

Стоимость аренды

Средний ценовой сегмент составляет от 45 до 55 евро в сутки. Но присутствуют некоторые условия – чем больший срок аренды, тем меньше будет конечная стоимость за каждый день использования авто. Неделя аренды может обойтись в 270 евро.

В тариф включается пробег без ограничений, страховка на все риски, налоги. Минимально взять автомобиль напрокат можно только на сутки. При несоблюдении сроков аренда, за каждый час просрочки нужно будет заплатить 5 евро.

Вместе с автомобилем можно взять напрокат некоторое оборудование: детское сиденье – 7 евро, навигатор – 5 евро, модуль вай-фай – 3 евро. Если вместе с вами использовать машину будет кто-то еще, то данный пункт необходимо указать в условиях соглашения, а также зарегистрировать второго водителя. Цена за дополнительного оператора авто будет составлять 2 евро в сутки.

После подписания условий проката вы начинаете материально отвечать за автомобиль, а также за расходы, относящиеся к его эксплуатации. Основной объе расходов примет на себя заправка. Однако цены на топливо в Грузии вполне приемлемые: от 0,77 до 0,82 евро за литр.

Страховка

Перед использованием авто необходимо внести страховой взнос, который возвращается на счет пользователя по истечении сроков соглашения, однако при том условии, если вы вернули машину в полной сохранности. Объем платежа определяется в зависимости от класса автомобиля, но в среднем составляет 150-200 евро. Компания, сдающая в аренду машину, вправе удержать всю сумму взноса, если авто было угнано или по вашей вине возникло ДТП.

Некоторая величина взноса может удерживаться за невыполнение пунктов соглашения. К примеру, утеря ключей или документов может обойтись в 200 евро, курение или перевозка животных внутри салона – 100 евро, несоблюдение ограничений по перемещению (поездка по внедорожной местности, за территорию страны) – 100 евро.