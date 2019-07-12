Вход/Регистрация Подписка

Автомобиль напрокат в Грузии

Москва, 12.07.2019
Перед взятием автомобиля напрокат в Грузии, необходимо основательно ознакомиться с общими правилами аренды. Вы можете воспользоваться данной услугой, если вам уже исполнился 21 год и за рулем вы провели несколько лет.
#PressRelease

Из документов понадобится паспорт, водительское удостоверение международного образца, кредитную карту, принадлежащую водителю. Если аренду авто в Тбилиси хочет взять молодой человек до 25 лет, то на него налагается дополнительный налог в виде 15 евро за каждый день использования.

Сделать заказ можно как в самой компании или через интернет. Если забронировать автомобиль через сайт есть возможность найти более дешевые цены. Сэкономить можно до 30 %.

Стоимость аренды

Средний ценовой сегмент составляет от 45 до 55 евро в сутки. Но присутствуют некоторые условия – чем больший срок аренды, тем меньше будет конечная стоимость за каждый день использования авто. Неделя аренды может обойтись в 270 евро.

В тариф включается пробег без ограничений, страховка на все риски, налоги. Минимально взять автомобиль напрокат можно только на сутки. При несоблюдении сроков аренда, за каждый час просрочки нужно будет заплатить 5 евро.

Вместе с автомобилем можно взять напрокат некоторое оборудование: детское сиденье – 7 евро, навигатор – 5 евро, модуль вай-фай – 3 евро. Если вместе с вами использовать машину будет кто-то еще, то данный пункт необходимо указать в условиях соглашения, а также зарегистрировать второго водителя. Цена за дополнительного оператора авто будет составлять 2 евро в сутки.

После подписания условий проката вы начинаете материально отвечать за автомобиль, а также за расходы, относящиеся к его эксплуатации. Основной объе расходов примет на себя заправка. Однако цены на топливо в Грузии вполне приемлемые: от 0,77 до 0,82 евро за литр.

Страховка

Перед использованием авто необходимо внести страховой взнос, который возвращается на счет пользователя по истечении сроков соглашения, однако при том условии, если вы вернули машину в полной сохранности. Объем платежа определяется в зависимости от класса автомобиля, но в среднем составляет 150-200 евро. Компания, сдающая в аренду машину, вправе удержать всю сумму взноса, если авто было угнано или по вашей вине возникло ДТП.

Некоторая величина взноса может удерживаться за невыполнение пунктов соглашения. К примеру, утеря ключей или документов может обойтись в 200 евро, курение или перевозка животных внутри салона – 100 евро, несоблюдение ограничений по перемещению (поездка по внедорожной местности, за территорию страны) – 100 евро.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров
    ﻿

    Tоп

    1. Интернет без очереди
      Шестое поколение технологий беспроводной связи Wi-Fi качественно улучшит доступность интернета в общественных местах, а бизнесу даст инструмент для создания новых сервисов и для решений в области интернета вещей
    2. Остаться в живых
      Механизмы нынешней демографической политики не работают. Россия продолжает погружаться на дно «демографической ямы», однако спасти будущие поколения еще возможно
    3. Диктатура платформ
      Интернет-компании все чаще выбирают за нас, что читать, кому верить и как жить
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама