Bloomberg: после 2024 года Путин может остаться у власти

Президент РФ Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как глава российского правительства с «расширенными конституционными полномочиями», при этом полномочия президента будут значительно урезаны.

Такой сценарий, якобы рассматривается в Кремле, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Один из собеседника агентства утверждает, что сейчас советники и помощники Путина разрабатывают возможные способы, которые позволили бы ему остаться у власти после окончания президентского срока.

Для этого необходимо проведение конституционной реформы, которая может быть принята депутатами Госдумы. Но, как поясняют в Bloomberg, чтобы провести такую реформу «Единой России» необходимо иметь в нижней палате парламента РФ конституционное большинство. Однако, как считают в агентстве, с этим могут возникнуть сложности, так как рейтинг партии власти сейчас падает.

Одним из вариантов получить необходимое большинство в Думе можно через снижение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, с 50 до 25%, при этом оставшиеся 75% будут якобы избираться по одномандатным округам.

По словам другого собеседника Bloomberg, парламентскую реформу планируется провести накануне выборов 2021 года — за три года до окончания президентского срока. В агентстве также ссылаются на анонимный высокопоставленный источник в «Единой России», который якобы подтвердил, что потенциально такой сценарий существует и он позволит Владимиру Путину остаться у власти после 2024 года.

Между тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём telegram-канале усомнился в таком развитии событий, заявив, что в 2021 году на парламентских выборах сохранится смешанная система – 50% на 50%.

«ЕР по партийным спискам, вероятно, наберёт от 20% до 30% мест в Госдуме. В Думу также пройдут ещё 150 единороссов, что позволит им получить большинство. Это наш прогноз на будущие выборы», – подчеркнул Жириновский.