Что слушает казахстанская молодежь?

Одни предпочитают рок, другие любят рэп, третьим нравится спокойный джаз.

Среди казахстанской молодежи в настоящее время широкой популярностью пользуются Jah Khalib, Ed Sheeran, Мот, Sia, Kygo, Eminem и другие исполнители, прослушать которые вы можете на сайте livemusic.kz.

Kygo – диджей, музыкант и продюсер из Норвегии. Впервые он прославился после выхода ремикса на композицию Эдa Ширана под названием "I see fire". Затем вышли другие его композиции, одна из которых – "Firestone" – в течение нескольких месяцев оставалась в первой десятке чарта EuropaPlus.

Мот быстро завоевал популярность у публики. Его песня "Понедельник-вторник" получила широкую известность еще четыре года назад. Он состоит в Black Star, наряду с Тимати, Мс Дони, Кристиной Си, Егором Кридом.

Ариана Гранде впервые появилась в сериале "Виктория победительница", в котором она сыграла роль доброй, недалекой и безобидной девочки по имени Киса Валентайн. Однако карьеру она начала не с этого сериала, а с Бродвея. В пятнадцатилетнем возрасте она сыграла роль в бродвейском мюзикле, а в восемнадцатилетнем возрасте выпустила свой альбом "Put your hurts up". В настоящее врем ее слушает вся планета.

Другой известный исполнитель – казахстанский рэпер Скриптонит. Три года назад он никому не был известен, а сейчас все в Казахстане только о нем и говорят.

Lorde – юная певица из Новой Зеландии, успевшая завоевать множество наград. Впервые она прославилась после выпуска своего сингла Royals, за который получила Грэмми и оказалась в первых позициях мировых чартов. На тот момент времени ей было всего семнадцать лет. Таким образом, новозеландская старшеклассница прославилась на весь мир. Позднее она записала свой первый альбом под названием "Pure Heroine", который критики встретили весьма одобрительно, и сняла видеоклип Royals, получивший награду MTV Awards. Затем Lorde записала саундтрек для блокбастера "Голодные игры". Вдобавок она дружит с Тейлор Свифт, которая также весьма популярна в Казахстане.

Ed sheeran стал заниматься музыкой еще во время учебы в школе. В четырнадцатилетнем возрасте он записал две сочиненные им самим песни. В настоящее время созданные им композиции используются в качестве саундтреков к фильмам. Например, песня "I see fire" использована для озвучивания киноленты "Хоббит". Его мягкий голос быстро полюбился казахстанской молодежи.