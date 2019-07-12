Дурной пример заразителен: украинский телеведущий обматерил Путина

Ведущий новостей украинского «Канала 24» Артем Овдиенко, используя нецензурную брань, опубликовал в Facebook видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Своё обращение о, предположительно, записал в студии телеканала, а к подписи к ролику пояснил, что это «неофициальная версия анонса телемоста» между украинским телеканалом и грузинским «Рустави 2».

Свое обращение Овдиенко начал с оскорбления российского президента, при этом сразу же фамильярно перешел на «ты»: «Поясни мне одно: чего ты к нам лезешь?».

Кроме этого, телеведущий не только грубо обращался к президенту РФ, но и перечислял недавние трагедии, которые произошли в нашей стране. В частности, в ехидной форме он напомнил о наводнение в Иркутской области и ЧП с атомной подводной станцией, в которой погибли 14 российских моряков-подводников.

В заключение Овдиенко рассказал о телемосте между «Каналом 24» и «Рустави 2». По словам журналиста, телемост якобы должен был состояться сегодня в 19:00 мск.

Позже телеведущий написал ещё одно сообщение Facebook, где объяснил, что телемост не состоялся по техническим причинам: «С превеликим сожалением вынужден сообщить, что анонсированный мною на эту пятницу телемост Украина-Грузия не состоится. Он ни в коем разе не отменен, а лишь отсрочен».

Владельцем украинского телеканала «Канала 24» является предприниматель Роман Андрейко из партии «Самопомощь», которую возглавляет львовский градоначальник Андрей Садовой. О реакции руководства телеканала на безобразную выходку своего журналиста не сообщается.

Напомним, вечером 7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире с использованием ненормативной лексики оскорбил президента РФ Владимира Путина. Это вызвало бурю негодования даже в Грузии. Пользователи Сети из этой страны осудили ведущего, выразив опасение, что отношения между двумя странами могут ещё больше обостриться.