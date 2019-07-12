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Эксперты расшифровали слова Меркель во время последнего приступа

Москва, 12.07.2019

«Ich schaffe das», что в переводе на русский язык означает «я справлюсь», повторяла канцлер Германии Ангела Меркель во время последнего приступа на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине, сообщает РИА «Новости».

Фразу смогла распознать специалист по чтению по губам Джудит Хартер. Об этом она рассказала радиостанции Antenne Bayern.

Канцлер почувствовала приступ дрожи во время исполнения национальных гимнов двух стран. При этом Меркель продолжала стоять на месте, а финский премьер никак не отреагировал на недомогание коллеги.

Впервые подобный приступ политика настиг 18 июня в ходе официального приема украинского  президента  Владимира Зеленского. Меркель тогда объяснила свое состояние обезвоживанием, заявив, что выпила после приступа «три стакана воды».

Второй приступ случился  у канцлера, когда ее начало неожиданно трясти, в ходе приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. От предложенной воды тогда Меркель отказалась.

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