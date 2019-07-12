Ангела Меркель имеет право держать в тайне состояние здоровья

Германия и, без преувеличения, вся Европа уже второй день пытается ответить на один простой вопрос: с ней все в порядке? Вопрос адресуется бундесканцлеру Ангеле Меркель, с которой уже третий раз за три недели случился приступ сильной дрожи. И это только на публике, а что происходит в другое время,

Последнее ЧП произошло во время приема нового премьер-министра Дании. В нарушении протокола для лидеров двух стран на красную дорожку перед зданием канцелярии поставили стулья.

Известно, что Ангела Меркель обратилась к врачам и прошла обследование, однако его результаты держатся в тайне.

Попытки Меркель не придавать значения этим приступам, как она сделала в Осаке на саммите G20, заявив, что чувствует себя прекрасно, не успокоили немцев, а только усилили их тревогу. Здесь следует иметь в виду, что особенностью Германии, в том числе ее политической жизни, является обязательная тайна личной жизни. Поэтому канцлер считает, что соотечественникам вовсе не обязательно знать подробности о состоянии ее здоровья.

«Думаю, мои слова, что я чувствую себя хорошо, будут приняты,- сказала она журналистам после приступа дрожи в среду. — Думаю, она (дрожь) уйдет так же быстро, как пришла».

Между тем, здоровье Ангелы Меркель – вопрос не только, так сказать, внутригерманского пользования, но и всеевропейская проблема. Потому что в случае ее серьезной болезни, последствия для всего континента, в силу того, что ФРГ является первой экономикой Евросоюза, а сама фрау канцлерин — наиболее важный европейский лидер, будут очень серьезными.

Теоретически, в случае серьезной болезни и невозможности исполнять обязанности бундесканцлера, ее может просто заменить любой немец старше 18 лет, который наберет на выборах в бундестаге наибольшее число голосов. Однако на практике уход политика, известного в Германии как «Матушка», станет событием общенационального и общеевропейского масштаба и сильной встряской.

Все дело в том, что сейчас, через полгода после смены руководства в Христианско-демократическом союзе (CDU) ее сменщица Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) уже потеряла изрядную долю авторитета, необходимого для того, чтобы сменить Меркель и на посту федерального канцлера. Наиболее вероятный сценарий в случае внезапного ухода Ангелы Меркель – хаос в политической жизни Германии. Едва ли кто-то из политологов согласится сейчас давать прогноз по судьбе Большой коалиции. В случае выхода из правящей коалиции социал-демократов, что вполне возможно, придется проводить досрочные выборы, результат которых очень неясен. В последние месяцы «зеленые» догнали христианских демократов. Мало того, начинают появляться опросы, в которых они их даже обходят.

Победа «зеленых» в Германии будет иметь очень большие последствия для всей Европы. С учетом того, что стоит на кону, попытка Ангелы Меркель «спрятаться» по немецкой традиции за тайной личной жизни в данном случае обречена на провал.

В ажиотаже в какой-то мере «виновата» и сама г-жа канцлер, которая всегда славилась отменным здоровьем и практически всегда последней покидала зал заседаний саммитов Евросоюза после марафонских заседаний, нередко затягивавшихся до утра.

За примерами ее выносливости ходить далеко не нужно. Не далее как на прошлой неделе она спокойно отвечала на вопросы журналистов после двухдневных переговоров по распределению высших постов в ЕС. Кстати, европейский марафон последовал сразу за саммитом в Осаке, который, естественно, отнял у его участников много сил. Между тем, фрау Меркель будет отмечать в предстоящую среду уже 65-й день рождения.

В немецких СМИ нет недостатка в теориях о причине странных приступов, уже трижды случавшихся у Ангелы Меркель. Но одно ясно – даже после первого приступа Меркель не снизила темп работы, не говоря уже о том, чтобы отдохнуть хотя бы несколько дней.

Сама она свой первый приступ, случившийся во время встречи Владимира Зеленского 18 июня, объяснила царившей в Берлине жарой и тем, что она мало пила в тот день воды.

Второй приступ случился 27 июня, накануне вылета в Осаку, когда Ангела Меркель стояла рядом с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. В этот раз она что-то сказала о возможной психосоматической причине. Каким будет объяснение третьего ЧП, пока неизвестно, но очевидно одно — Ангеле Меркель необходимо серьезно задуматься над своим здоровьем.