Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: о лете можно забыть

Прогноз погоды от Гисметео на 10 дней по-прежнему неутешительный для большинства российских регионов. Возвращение летней погоды, о которой периодически говорят специалисты-метеорологи, в очередной раз откладывается.

Погода в Крыму. Прогноз погоды на 10 дней

Даже в Крыму, где обычно во второй декаде июля жарко, сейчас совсем некомфортно. Погода здесь испортилась давно и, по прогнозу Гисметео, в ближайшие 10 дней лучше не станет. Так, в субботу, 13 июля и воскресенье, 14 июля почти на всей территории полуострова будет облачно с прояснениями и всего плюс 22-23.

В начале следующей недели пойдут дожди, усилится ветер, на море возможен шторм. При этом температурные показатели останутся примерно на том же уровне – плюс 22-24. В период с 18 по 22 июля осадки всё-таки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 26-28. Кроме того, волнение на море прекратится, а сама вода у побережья будет вполне подходящей для купания – плюс 20-24.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Феодосии, Ялте и в районе Карадага вода, по данным сенсорных датчиков, прогревалась всего до плюс 15, на один градус теплее морская вода в Алуште и Черноморском.

Гисметео. Прогноз погоды на 10 дней на Урале

Зато на Урале в предстоящие выходные будет непривычно жарко. По прогнозу Гисметео, даже в Ямало-Ненецком округе в это воскресенье ожидается плюс 29-30, что значительно выше климатической нормы. Аномальный зной пока наблюдает и в ХМАО. Здесь в субботу – плюс 29, в воскресенье плюс 33, в понедельник – плюс 31, во вторник плюс 28. Все эти дни будет солнечно, безветренно и обойдётся без осадков.

В Свердловской области в ближайшие дни также жара – в Екатеринбурге завтра плюс 32, ясно, без осадков. В воскресенье плюс 31-32, солнечно. Аналогичная погода на выходные прогнозируется в Челябинске и Тюмени, где на пике жары термометры покажут плюс 31-33. Впрочем, такая погода на Урале продержится недолго.

Уже в середине следующей недели холодные воздушные массы принесут сюда резкое похолодание – в некоторых регионах столбики термометров опустятся сразу на 10-12 градусов, столкновение антициклона и циклона приведёт к проливным дождям и грозам, возможен град и усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Гисметео. Прогноз погоды в Санкт-Петербурге и Москве

Но если на Урале, хотя бы несколько дней будет жарко, в Петербург и Москву, которые предстоящие 10 дней попадут под влиянием сразу нескольких атмосферных фронтов, летняя погода возвращаться пока не собирается. Так, город на Неве 13-15 июля накроет холодная воздушная масса, которая надвигается с берегов Балтики.

Завтра в Санкт-Петербурге ожидается сильный дождь и пронизывающий ветер. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до плюс 8-10, днём не поднимутся выше плюс 15-16. В воскресенье осадков не ожидается. Но, по-прежнему, будет ветрено, а потому температурные показатели в районе плюс 16-17 будут ощущаться как 13-14.

Во вторник, 16 июля атмосферный фронт из Атлантики немного изменит температурный фон в сторону повышения. Поэтому до конца следующей недели в Северной столице станет немного теплее – средняя температура воздуха составит плюс 20-22. При этом повысится влажность воздуха, прогнозируются осадки, наиболее сильные из них придутся на пятницу 22 июля. В тот же день возможны грозы, молнии и шквалисты ветер.

В Москве также все ближайшие 10 дней пасмурно, промозгло и не по-летнему прохладно. В предстоящие выходные синоптики Гесметео прогнозируют плюс 9-11 ночью и плюс 18-20 днём. Осадков не будет, но сильный ветер доставит дискомфорт, как тем, кто отправится на свои загородные участки, так и тем, кто останется в пределах города.

Начиная с понедельника, 15 июля и до конца недели погоду в Москве будет формировать атлантический циклон. Регион, оказавшись в его тыловой части, обойдут стороной ураганные ветра, а вот осадки возможны, но непродолжительные и низкой интенсивности. Температурный фон ночью повысится до плюс 14-16, в светлое время суток – до 22-24. Но о летнем зное, который сильно огорчал москвичей и гостей столицы в июне, по крайней мере до конца июля следует забыть.