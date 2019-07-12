Группа грузинских оппозиционных депутатов приедет в Москву

Группа депутатов-оппозиционеров из Грузии в воскресенье, 14 июля прибудет в Москву, где у них запланирована встреча с российскими коллегами из нижней палаты российского парламента. Возглавляет грузинскую делегацию депутат от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломая.

Кроме него у Москву также приедут депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе, которые тоже представляют «Альянс патриотов».

«Запрет авиаперевозок между нашими столицами не помешает нам добраться до Москвы, – рассказал Ломая местным СМИ. – Ничего, как-нибудь долетим».

Кроме того, он уточнил, что официальная встреча с российскими коллегами пройдёт в стенах Госдумы РФ.

«Насколько мне известно, с российской стороны будет Калашниковым и другие депутата. Кто конкретно, сказать пока не могу, так как не знаю», – резюмировал Ламая.

Ранее лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили заявляла, что после обострения российско-грузинских отношений визит в Москву отменяется. Однако позже она сообщила, что депутаты-оппозиционеры всё-таки посетят российскую столицу.