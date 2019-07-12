Кому доверить перевозку лежачих больных

Транспортировка лежачих пациентов на большие расстояния еще более затруднительна. Тем не менее, необходимость в срочной транспортировке таких людей возникает достаточно часто. Для решения данной проблемы можно воспользоваться услугами медицинского такси.

Воспользоваться обычным такси для перевозки лежачих больных нельзя, поскольку продолжительное пребывание в лежачем положении связано с множеством нюансов, которые следует принимать во внимание. Особенно это касается тех ситуаций, когда больного надо доставить после инсульта в аэропорт или на железнодорожный вокзал. А продолжительная перевозка лежачего пациента из одного государства в другое требует наличия в машине специальной медтехники. Вдобавок вместе с пациентом зачастую требуется перевозка инвалидной коляски и других громоздких вещей.

В результате несоблюдения правил транспортировки лежачего пациента даже в переделах одного города его состояние может резко ухудшиться, а транспортировка на большие расстояния без соблюдения требуемых условий может привести к его смерти. У человека, вынужденного в течение долгого времени оставаться в лежачем положении, развивается ряд отрицательных изменений: атрофия мышц, пролежни, проблемы с кровеносными сосудами и др.

Если родственники не умеют поднимать и перевозить лежачего пациента, то они могут нанести ему травмы, включая переломы, полученные в результате падения. Кроме того, лежачие больные становятся менее общительными (в особенности это относится к пожилым людям) и могут начать ругаться, вести себя агрессивно при попытке их поднять и перевезти. По этой причине для их перевозки требуется не только спецтранспорт, но и прошедший специальное обучение медперсонал

При подборе медицинского такси следует обращать внимание на наличие в машине спецоборудования для оказания срочной медпомощи в случае внезапного ухудшения состояния больного в пути. Надо обязательно удостовериться в наличии требуемых лицензий или разрешения на транспортировку и уход за тяжелыми больными у компании, оказывающей услуги медицинского такси.

Для обеспечения максимально комфортных условий для лежачего пациента при транспортировке обязательно следует принимать во внимание его возраст, диагноз, рост, массу тела, осложнения и другие факторы.