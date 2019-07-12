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Кому доверить перевозку лежачих больных

Москва, 12.07.2019
Перевозка людей, лишенных способности передвигаться самостоятельно, создает немало сложностей для их родственников. Причинами, делающими невозможным посещение медучреждений такими людьми, могут служить травмы, продолжительное заболевание, инвалидность, послеоперационный период и др.
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Транспортировка лежачих пациентов на большие расстояния еще более затруднительна. Тем не менее, необходимость в срочной транспортировке таких людей возникает достаточно часто. Для решения данной проблемы можно воспользоваться услугами медицинского такси.

Воспользоваться обычным такси для перевозки лежачих больных нельзя, поскольку продолжительное пребывание в лежачем положении связано с множеством нюансов, которые следует принимать во внимание. Особенно это касается тех ситуаций, когда больного надо доставить после инсульта в аэропорт или на железнодорожный вокзал. А продолжительная перевозка лежачего пациента из одного государства в другое требует наличия в машине специальной медтехники. Вдобавок вместе с пациентом зачастую требуется перевозка инвалидной коляски и других громоздких вещей.

В результате несоблюдения правил транспортировки лежачего пациента даже в переделах одного города его состояние может резко ухудшиться, а транспортировка на большие расстояния без соблюдения требуемых условий может привести к его смерти. У человека, вынужденного в течение долгого времени оставаться в лежачем положении, развивается ряд отрицательных изменений: атрофия мышц, пролежни, проблемы с кровеносными сосудами и др.

Если родственники не умеют поднимать и перевозить лежачего пациента, то они могут нанести ему травмы, включая переломы, полученные в результате падения. Кроме того, лежачие больные становятся менее общительными (в особенности это относится к пожилым людям) и могут начать ругаться, вести себя агрессивно при попытке их поднять и перевезти. По этой причине для их перевозки требуется не только спецтранспорт, но и прошедший специальное обучение медперсонал

При подборе медицинского такси следует обращать внимание на наличие в машине спецоборудования для оказания срочной медпомощи в случае внезапного ухудшения состояния больного в пути. Надо обязательно удостовериться в наличии требуемых лицензий или разрешения на транспортировку и уход за тяжелыми больными у компании, оказывающей услуги медицинского такси.

Для обеспечения максимально комфортных условий для лежачего пациента при транспортировке обязательно следует принимать во внимание его возраст, диагноз, рост, массу тела, осложнения и другие факторы.

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