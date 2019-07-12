Курс доллара: рубль сломал среднесрочный тренд

В четверг рубль продолжал мощный рост к доллару и евро на фоне сохранения спроса инвесторов на рисковые активы. Этому, в частности поспособствовали заявления председателя Федрезерва Пауэлла. Трейдеры нашли в них подтверждение своих предположений, что американский регулятор снизит процентные ставки на своём очередном заседании в конце этого месяца.

Кроме того, мощную поддержку нацвалюте оказывает дорожающая нефть, стоимость которой накануне обновила максимум конца мая, подскочив до 67,64 долл. за бочонок сорта Brent.

Первые сделки по доллару на открытии торгов Мосбиржи прошли в диапазоне 62,99-63,15 руб. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 62,99 руб. Евро при этом опустился ниже 71 руб., что произошло впервые с 20 июня – до 70,98 руб. Днём курс доллара продолжал падать к рублю, который в свою очередь рос к евро. По данным на 14:00 мск курс доллар составлял 62,91 руб., евро – 70,92 руб.

Вечером нацвалюта вновь укрепилась. Доллар падал, ещё более крутое пике совершил евро, обновив свой минимум к рублю с апреля 2018 года. По данным на 19:00 мск курс доллара снижался до 62,81 руб., курс евро – до 70,67 руб. При этом в моменте доллар обновил свой минимум с 1 июля - 62,79 руб., а евро - с апреля 2018 года - 70,66 руб.

В четверг рубль уверенно укреплялся к основным резервным мировым валютам, продолжая отыгрывать спрос инвесторов на рисковые активы после выступления главы Федрезерва Пауэлла, а также на фоне роста мировых цен на нефть.

Алексей Потапов из UFG Wealth Management отметил, что рубль поддерживает снижение рисков введения новых антироссийских санкций, глобальный поиск доходных активов международными инвесторами, а также понижение ключевой ставки Центробанка РФ.

При этом некоторые эксперты уверены, что российская валюта в самой ближайшей перспективе продолжит поступательное движение вверх.

Так, Игорь Костырко из «Универ сбережения» предположил, что после очередного выступления главы американского регулятора, а также на стремительно дорожающей нефти рубль будет укрепляться, причём как к доллару, так и к евро. По его прогнозу, доллар сегодня будет торговаться в диапазоне 62,6-63,2 руб., евро – в районе 70,5 руб.

С оптимизмом смотрит на перспективы рубля и Сергей Гайворонский из «БКС Брокер», который напомнил, что среднесрочный восходящий тренд доллара уже сломлен. Поэтому он уверен, что американская валюта будет сваливаться в район 62,5 руб., где проходили минимумы предыдущей волны снижения.

Между тем Андрей Кадулин (банк «Санкт-Петербург») отметил, что новые протоколы ЕЦБ подтвердили, что и европейский центробанк рассматривает возможность снизить процентную ставку, запустив новую программу количественного смягчения.

Это, по мнению эксперта, является фактором в пользу более активного снижения ставок и центральными банками EM, в том числе ЦБ РФ. В этих условиях, как пояснил он, на развивающихся рынках, включая и рынок РФ будет продолжаться позитивный настрой, рисковые активы будут в тренде, а рубль в обеих валютных парах уверенно расти.