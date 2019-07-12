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Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю

Москва, 12.07.2019
Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю
  • Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара в пятницу днём растёт к рублю, корректируясь вверх на фоне роста рисков введения американских санкций на госдолг РФ.

По данным на 14:00 мск курс доллара повысился почти на 20 коп. — до 63,088 руб., курс евро — на 32 коп. – до 71,00 руб. При этом официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 13 июля вырос на 2,60 коп., составив 63,0204 руб. Курс евро подрос на 0,41 коп. – до 71,0114 руб.

Ранее сообщалось, что представители Конгресса США одобрили поправки к оборонному бюджету страны на будущий год, согласно которым американские гражданине не смогут проводить новые сделки с российским долгом. Теперь новый проект оборонного бюджета на 2020 год должен подписать глава Белого дома Дональд Трамп.

Несмотря на это в Сбербанке продолжают с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы нацвалюты. В пятницу крупнейшая кредитная организация страны пересмотрела прогноз по курсу рубля на 2019 год. Так, в третьем квартале Сбербанк ожидает курс доллара на уровне 62 руб. вместо 65 руб., а в четвёртом квартале – 63 руб. вместо ранее прогнозируемых 66 руб.

По словам главы аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослава Лисоволика, изменения в прогнозе связаны с новой риторикой Федрезерва, которая означает смягчение денежно-кредитной политики центробанка США и соответственно снижение ставок. Также в Сбербанке отмечают, что поддержку рублю оказывают позитивные тенденции, которые положительно реагируют на потоки капитала, в том числе на рынок ОФЗ.

Напомним, в четверг рубль значительно вырос к доллару и евро на фоне сохранения спроса инвесторов на рисковые активы. Этому, в частности поспособствовали заявления председателя ФРС Пауэлла. Трейдеры нашли в них подтверждение своих предположений, что американский регулятор снизит процентные ставки на своём очередном заседании в конце этого месяца.

Кроме того, мощную поддержку рублю оказала дорожающая нефть, стоимость которой накануне обновила максимум конца мая, подскочив до 67,64 долл. за баррель марки Brent.

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