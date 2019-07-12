Бронепоезд прогресса встал на запасный путь

Расти быстрее предшественников

Положение дел в мировой экономике все больше беспокоит политиков развитых мировых стран, и не только их. Так, пишет «Вести.Экономика», турецкий экономист и экс-заместитель директора департамента валютного рынка и рынков капитала МВФ Джейла Пазарбасиоглу опубликовал статью в Project Syndicate, касающуюся ухудшения положения беднейших слоев населения.

В условиях слабого экономического роста мир должен поддержать целый ряд мер, чтобы помочь им, уверен он, и решающее значение для сокращения бедности имеет ускорение экономического роста. В 2001-2018 годы рост в 32 странах, перешедших из категории стран с низким уровнем дохода в группу стран со средним доходом, составил в среднем 6% в год.

А сегодня страны с низким уровнем доходов должны сделать более мощный скачок, чем их предшественники. У большинства из них нестабильная политическая ситуация. Они сильно зависят от сельского хозяйства, что делает их уязвимыми для экстремальных погодных условий. Кроме того, спрос на их экспортные товары ослабевает, так как в большинстве стран с развивающимся рынком экономический рост замедлился и они переходят на менее ресурсоемкие отрасли. Также многие бедные страны несут тяжелое бремя задолженности.

Наряду с этими констатациями, предлагает стандартный набор инструментов для оживления экономики таких стран: интеграция в глобальные торговые потоки, диверсификация экспорта и привлечение прямых иностранных инвестиций. А наряду с этим — улучшение навыков и технологий, инвестируя в человеческий капитал и инфраструктуру.

Пазарбасиоглу отмечает при этом, что мобилизация доходов, полученных на внутреннем рынке, сделает финансовое состояние правительств более устойчивым.

Иллюзия небезразличия

Для того чтобы экономический рост ускорялся, необходимы шоковые структурные реформы, интеграция в мировое финансовое и экономическое пространство, перевод экономики на более высокотехнологичные рельсы и уход от традиционных форматов – таких как сельское хозяйство или индустриально-промышленная революция, считает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Очевидно, что в современном мире старые приемы не работают, а для того, чтобы совершенствовать их и вводить новые – нужно образованное и высокоразвитое интеллектуальное общество.

Но в стране, где среднедушевой доход в день находится за пределами бедности, формирование такого общества практически неосуществимо, уверен аналитик. По большей части граждане вырастают в среде, где невозможно сформировать иное мышление. Поэтому тот небольшой процент образованного населения, который там есть, как правило, принимает решение переезжать в страны с развитыми экономиками, где для их реализации есть перспективы. Правительствам остается прилагать все усилия на поддержание тех сфер экономики, где работают традиционные законы.

Еще одна ключевая проблема – подавляющее большинство беднейших стран по-прежнему не могут создать условия для привлечения инвестиций в свою экономику, продолжает эксперт. Мировые интересы на самом деле не концентрируются вокруг таких государств, поскольку это не принесет высоких дивидендов. Добавляет неустойчивости ситуация с общемировым экономическим ростом, который замедляется и продолжит нисходящую тенденцию по причине неустойчивости экономики США и Еврозоны.

Серьезные проблемы для общемировой экономики создают торговые войны КНР и США, продолжает Алексей Антонов. Сюда же можно добавить ситуацию на нефтяном рынке – контролируемое ОПЕК сокращение добычи нефти не всегда может оказывать необходимое корректирующее влияние на котировки и нестабильная позиция США как мирового производителя нефти по этому вопросу зачастую создает массу проблем в переговорах добывающих государств. В целом он дает пессимистичный прогноз — ускоренный рост экономик беднейших стран это скорее утопия, чем реальное будущее, поскольку в таком случае сильнейшие страны будут терять собственные рычаги влияния на мировую экономику.

Иными словами, заключает аналитик, чем сильнее становятся те или иные государства, тем больше появляется у них и возможностей для установления своих условий в сотрудничестве с другими, а высокоразвитые страны такому сценарию, разумеется, не рады . Проще поддерживать «контролируемую бедность» за счет создания иллюзии небезразличия, чем позволить действительно изменить общемировую экономическую картину.

Где не так, там еще хуже

Сейчас экономическая экспансия приходит к своему логическому завершению, отмечает директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Экономический цикл длится более 10 лет, поэтому новости о том, что Всемирный банк снизил прогнозы роста мировой экономики до 2,6%, не удивительны. Это самое низкое значение за последние три года, однако причины такого медленного роста понятны: торговая война, деглобализация, рост популистских настроений и т.д. Это все наращивает неопределенность в бизнес среде.

Основной опережающий индикатор PMI в США продолжает снижение до 51,7, то есть находится в критической зоне, но пока еще выше 50, что означает продолжение роста, отмечает аналитик. В мире же ситуация хуже, так как этот показатель упал ниже 50 пунктов — 49,4. Однако с уверенностью о кризисе говорить нельзя, и в мировой экономики пока еще продолжается рост ВВП.

Например, большая часть американской экономической статистики говорит о продолжающейся экспансии, но Европе не такая радужная картина. ЕЦБ предпринимает все попытки для роста экономической активности в регионе, что может исправить ситуацию среднесрочно. Во всем мире похожая ситуация, а там, где она отличается, то в худшую сторону. Таковы предкризисные или кризисные страны — Венесуэла, Турция, Мексика, Аргентина и др. И все же, заключает Вадим Меркулов, разговоры о кризисе в ближайшем будущем преждевременны, по крайне мере в рамках 12 месяцев, особенно на фоне смягчения монетарной политики государств.

Кризис будущего

Таким образом, если ХХ век был веком роста, как и предыдущий век «железа и пара», то нынешняя эпоха очень смахивает на разворот тенденции. Надо, как было сказано выше, расти быстрее предшественников, а развивающиеся страны, в числе которых оказалась и наша страна, растут межденне самих себя периодом ранее.

Реальных инструментов развития не видно, а если кому-то они и видны — ориентация на внутренний рынок, суверенная монетарная политика, прохладное, вопреки рекомендацям, отношение к «глобальным производственным цепочкам» и даже к ПИИ, поскольку и то, и другое не столько создает, сколько вымывает стоимость из страны — то не обязательно это видение разделяется правящими элитами.

Еще сложнее обстоит дело с целями развития. И предыдущий этап, этап модернизаций, принес целому ряду стран слишком много разочарований своими итогами. Не исключая м нашу страну. А в настоящий период можно констатировать кризис целей. Та часть человечества, которая много столетий находилась в авангарде прогресса, полностью удовлетворила свои насущные потребности. Достигнутый уровень потребления многократно их перекрывает, и вот - остановка, хотя прогресс вопринимался, как далеко не только материальный. А именно эта часть "отвечала" за выдвижение долгосрочных целей, разработку теорий и выработку идеологий.

Локотомотив развитого мира с головой состава, пассажиры которой едут первым-вторым классамия, мог бы, наверное, попробовать "отцепить" длинный хвост вагонов третьего класса. Несмотря на ценность их традиционных культур и разные практические сложности, с этим связанные. Но он сам не знает, куда ехать.

Теперь неясно даже направление технологических устремлений, помимо невнятной цифровизации. Которой отводится, скорее, место условия достижения других целей, которых нет, несмотря на недостаточный по современным меркам уровень жизни в тех странах, которые, собственно, и изучил экономист Джейла Пазарбасиоглу. Задача выхода из ловушки бедности мало у кого вызывает настоящий азарт, даже в самих же бедных странах. Этот кризис целей далеко не осознан и почти еще не сформулирован, и выглядит слишком абстрактным. Но, возможно, он в большей степени определяет условия жизни людей, чем прагматичные построения в области политики и финансов.