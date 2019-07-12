«Мы готовы к прекращению эскалации»: президент Грузии сделала важное заявление

Саломе Зурабишвили – президент Грузии – сделала важное заявление об отношения с Россией. В интервью AP, она позитивно оценила решение главы РФ Владимира Путина о нежелании вводить санкции против Грузии. Кроме того, она подчеркнула, что Тбилиси готов к тому, чтобы прекратить эскалацию.

«Заявление, которое сделал Путин о нежелании вводить меры ограничительного характера против нашей страны более предпочтительно для нас, чем угрозы, – сказала Зурабишвили. – Но бросаться в объятия Москвы мы не будем, а займём выжидательную позицию, чтобы понять, какова реальность».

Грузинский лидер также надеется на то, что туристы из РФ вернутся в Грузию, которая «по-прежнему открыта для всех».

«Скажу больше, мы готовы к прекращению эскалации в отношениях с Россией. Я первый политик, кто к этому призовёт. Что касается отношения к этому оппозиции, то хочу отметить, что столкновение с противоположными мнениями – судьба любого лидера. Но всех предупреждаю, никто и никогда не будет учить меня патриотизму», – резюмировала Зурабишвили.