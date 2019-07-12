Названы вузы с самыми успешными выпускниками

Лидерами среди вузов с самыми успешными выпускниками стал университет «Высшая школа экономики» и МГИМО, сообщает портал Superjob, ссылаясь на собственное исследование. В среднем молодые специалисты после окончания этих институтов зарабатывают 110 тысяч рублей в месяц.

Далее в рейтинге расположились молодые специалисты с дипломом МГУ им. М.В. Ломоносова. Выпускники этого учебного заведения могут рассчитывать в начале карьеры на зарплату в 100 тыс. рублей и выше.

Замыкает тройку лидеров Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Молодые специалисты с дипломом РАНХиГС в среднем получают стартовую зарплату в 98 тыс. рублей.

Далее следуют выпускники Финансового университета при Правительстве РФ и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития, которые могут рассчитывать на зарплату в 90 и 86 тыс. в месяц соответственно.

Самые низкие стартовые зарплаты получают выпускники Алтайского государственного университета и Тихоокеанского государственного университета. Они могут рассчитывать на своей первой работе на средний оклад в 55 тысяч рублей.