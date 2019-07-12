Потребление нефти превысит 100 миллионов баррелей в сутки, прогноз ОПЕК

Утром 12 июля цена на нефть перешла к активному росту после падения днем ранее, которое было вызвано прогнозами ОПЕК о снижении добычи и очередными сложностями в переговорном процессе Вашингтона и Пекина.

Так сообщается, что фьючерсы сентября на нефть марки Brent к 8:00 по московскому времени подорожали на $0,38, достигнув показателя $66,90 за баррель. Днем ранее их стоимость упала на $0,49, составив на закрытие $66,52 за баррель.

Нефть WTI на август выросла на $0,34, составив $60,54 за баррель. По итогам предыдущего дня цена на сырье завершила день на отметке $60,20 за баррель.

ОПЕК продолжает поддерживать собственную оценку о росте спроса на нефть в 2019 году примерно на 1,14 млн баррелей в сутки. В будущем году потребление нефти может возрасти на 1,14 млн б/с, достигнув 101,01 млн б/с, перевалив тем самым за планку в 100 млн б/с.