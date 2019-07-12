Некоторые типы электронной подписи

Рассмотрим все их отличия, при каких случаях они могут быть равнозначны подписи от руки и подтверждать документы юридически. Заказать любой вид ЭЦП вы можете компании https://ecplegko.ru/.

Стандартная

Стандартная подпись – это числовые значения, присылаемые по смс, уникальные цифры на пластиковых картах, сочетание логина и пароля при регистрации в интернет-ресурсах . Данная подпись формируется программной системой, в которой ее в дальнейшем будут применять и доказывает, что автор электронной подписи определенный человек.

Стандартная электронная подпись может использоваться в процессе банковских операций, подтверждения данных, с целью удостоверения документов. Такой вид подписи невозможно применять при заверении электронных файлов или в тех сферах, которые могут содержать гостайну.

Непрофессиональная

Данный вид подписи формируется за счет шифрования с применением закрытого типа ключа. Непрофессиональная подпись изучает личность и производит проверку о внесении изменений в документе после его отправления.

В специализированном центре пользователю выдается два ключа для электронной подписи – закрытый и открытый. Первый содержится на уникальном носителе с кодом или в ПК владельца. При помощи него пользователь создает ЭП, которыми можно пользоваться при работе с документами. Открытый вид ключа взаимодействует с закрытым и используется для удостоверения подлинности ЭП. Такой ключ могут использовать все участники электронного документооборота, с которыми владелец ведет дела.

Профессиональная

Подобная подпись является высоко регламентированной государственными органами. Она формируется за счет криптографических элементов и основывается на структуре открытых ключей, но в ней есть некоторые отличия. Профессиональная подпись имеет сертификат в бумажном либо электронном виде, общий вид которого установлен законами. Выдавать подобную подпись способен только специализированный центр, аккредитованный Минкомсвязи РФ. Программные оболочки для взаимодействия с такой подписью должны быть сертифицированы ФСБ РФ.

Профессиональная подпись предназначена для документов, поступающих в контролирующие ведомства, при помощи нее можно участвовать в качестве одного из лиц на интернет-торгах, взаимодействовать с госбазами, направлять необходимые файлы в ФНС, проводить электронный документооборот внутри компании и с партнерами.

Профессиональная подпись подтверждается юридически без дополнительных условий.