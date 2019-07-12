Российские С-400 начали поступать в Турцию

Анкара начала получать российские зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400, сообщает агентство Anadolu. По данным СМИ, первый груз с компонентами был доставлен 12 июля на авиабазу «Мюртед».

Напомним, в декабре 2017 года Москва и Анкара подписали контракт, согласно которому Россия должна поставить Турции четыре дивизиона российских ЗРК. Общая сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Договор вызвал протест со стороны США, которые угрожали Турции ввести против нее санкции и даже исключить из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35.

На полях саммита G20 в Осаке турецкий лидер Эрдоган сообщил, что американский президент Дональд Трамп дал обещание не вводить санкции против Анкары.