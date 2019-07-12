Решение об аресте замглавы Пенсионного фонда суд примет в ближайшее время

В ближайшее время Басманным судом Москвы будет рассмотрено требование Следственного комитета об аресте замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, передает «Интерфакс». Напомним, чиновника обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах.

Как сообщила агентству пресс-секретарь суда Юнона Царева, в ближайшее время начнется заседание, на котором будет рассмотрено «ходатайство следователя об избрании в отношении Иванова меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября».

Иванов полностью признает свою вину и готов подать в отставку с занимаемой должности, уточнил секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Напомним, 10 июля сотрудники ФСБ задержали Иванова. Следственные действия в том числе проходили в компаниях «Техносерв» и «Редсис».