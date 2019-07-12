Медиахолдинг «Эксперт» приступил к подготовке ежегодного проекта — рейтинга крупнейших экспортеров России «Российский экспорт — 200».

Задача проекта — выявить крупнейших игроков российской экономики на международной арене.

«Российский экспорт — 200» — это наиболее репрезентативный список крупнейших экспортеров России. Рейтинг способствует повышению прозрачности российской экономики и тем самым содействует ее развитию, установлению партнерских отношений, притоку инвестиций.

Предлагаем вашей компании принять бесплатное участие в проекте, заполнив электронную анкету. Участвуя в проекте, вы поможете нам избежать неточностей и ошибок в данных о вашей компании, которые мы получим из открытых источников.

Данные принимаются до 2 сентября 2019 года на электронный адрес expert400@acexpert.ru

Итоги рейтинга будут опубликованы в журнале «Эксперт» 23 сентября 2019 года.

Контакты

Сергей Заякин, тел.: 8-800-222-40-01, (343) 345-03-78 (42), е-mail: expert400@acexpert.ru