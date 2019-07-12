Санкциям дают «добро»

Хитрый год

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга. Как сообщает РИА Новости, авторами инициативы стали представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

«Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы, по крайней мере, в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом", — заявил в ходе слушаний Брэдли Шерман.

Сам проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, пока не одобрен. Если палата представителей и сенат утвердят документ, его отправят на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее в Конгресс внесли уже несколько подобных законопроектов, но пока что их не рассматривали.

«Начнем с того, что данные поправки выглядят не столько попыткой причинить российской экономике существенный урон, сколько нанести Трампу и его администрации очередную пощечину, – говорит управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. – Палата представителей, в котором большинство сейчас принадлежит демократам, априори находится оппозиции к президенту и правительству, кстати, в качестве обоснования необходимости установления санкций в отношении российского госдолга приводится вмешательство Москвы в американские выборы».

Без подписи

Как напоминает аналитик, расследование вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году было официально закрыто еще в 2018 году, и никаких очевидных свидетельств того, что именно Россия сыграла решающую роль в победе Трампа, обнаружено не было. Таким образом само по себе обоснование необходимости применения более чем серьезных экономических санкций в данной ситуации базируется на фактах, которые не были подтверждены в ходе официального расследования. Кроме того, стоит понимать, что вводимые на уровне закона санкции могут получить правовую силу только после подписи президента. В конкретной ситуации это значит, что Трамп, подписывая документ фактически признает, что пришел к власти не потому, что так решили американцы, а по воли Кремля, и это при том что фактически официальное расследование этого не подтвердило.

Смириться с тем, что инициативы, указывающие на необходимость введения ограничений на операции с российским госдолгом только для американских, или в целом для всех инвесторов, появляются и будут появляться, необходимо, считает Александр Пахомов. Это не первый и не последний такой документ. Внешние заимствования для любого суверенного государства являются жизненно важными, это болевая точка.

Но важно понимать, добавляет эксперт, что применение таких мер в отношении государства-эмитента масштабов России приведет к крайне серьезным последствиям отнюдь не только для ее экономики. Это подтверждает в том числе и американский Минфин, который еще в феврале в своем официальном докладе сообщил о крайне высоких рисках для американской экономики и американских инвесторов, связанных с введением ограничений на сделки с российским госдолгом.

Подобные разговоры по поводу санкций на госдолг ведутся уже очень давно, однако принять их не решается никто, комментирует новость директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Да и сейчас, уверен он, ситуация на мировом финансовом рынке не такая «радужная», чтобы ещё вводить дополнительные риски для рынков.

Речь идёт о новом долге, пока решений никаких не принято, соответственно все новые выпуски в последствии станут старыми.

В случае принятия закон вступит в силу в течение 180 дней, добавляет Вячеслав Абрамов. На протяжении этого периода инвесторы ещё смогут покупать российский долг. По итогу инвесторы заранее подготовятся. «Мы в свою очередь будем искать альтернативные возможности для новых размещений», – добавляет эксперт.