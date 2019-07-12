Стали известны детали телефонного разговора Путина с Зеленским

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков беседа президента России Владимира Путина и украинского лидера длилась 20 минут и носила «прагматичный характер».

«Разговор был ознакомительным, до этого контактов президентов двух стран не было», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что сам факт общения Путина с Зеленским «очень важен». Представитель Кремля сообщил, что в беседе была затронута тема работы в нормандском формате. В настоящий момент повторного диалога Путина и Зеленского не намечено, уточнил Песков.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, позже сайты администраций России и Украины разошлись в оценках данного разговора двух политиков.