Цены на электроэнергию для украинской промышленности взлетели на 30%

С начала июля на Украине, в рамках обязательств перед Евросоюзом, начал работать свободный от государственной регуляции рынок электроэнергии. Цена на электричество для промышленности формируется на основе двухсторонних договоров между производителями и потребителями электроэнергии по системе «на сутки вперед».

За первые десять дней работы рынка стоимость электроэнергии для промышленных предприятий выросла в среднем на 30% по сравнению с ценой в конце июня. Нововведение не касается цен на электричество для населения – они остаются фиксированными.