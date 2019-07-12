В Кремле рассказали, почему и дальше в России будут «давить санкционку бульдозерами»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти пока не собираются отказываться от уничтожения санкционных продуктов, которые могут быть пригодны для питания.

Представитель Кремля заверил, что «важно, чтобы санкционные продукты оставались санкционными, а не превращались в поле деятельности для злоупотреблений».

Песков уточнил, что предложение вице-премьера Алексея Гордеева по использованию таких продуктов для питания, а не уничтожение их, пока «только экспертная дискуссия», поэтому продукты в отсутствии законодательной базы приходится уничтожать.

Напомним давить продукты бульдозерами в России стали с 2015 года после вступления в силу санкций. Под запрет попали продукты из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза.