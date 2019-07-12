В Крыму резко упала температура морской воды

В Крыму резко понизилась температура морской воды, передает Крым.News со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Хуже всего приходится отдыхающим в Феодосии, Ялте и в районе Карадага, где вода по данным сенсорных датчиков, прогревалась всего до +15°.

Температура воды на Черном море, прогноз

На один градус теплее морская вода в Алуште и Черноморском, а вначале недели вода здесь понижалась до 11 градусов. А вот туристы, которые отдыхают в Севастополе, Евпатории и Керченском проливе, могут запросто продолжить наслаждаться купанием в море. В этих городах вода прогрелась до +24°.

Комфортнее всего чувствуют себя те, кто выбрал отдых на Азовском море, температура воды в этом регионе составляет +25°.

Как сообщили эксперты, температура воды снизилась из-за апвеллинг – процессов или, на языке местных жителей «низовок». При данном процессе глубинные слои морской воды поднимаются к поверхности.

Заместитель начальника крымского Гидрометцентра Ирина Кириченко отметила, что через два дня температура начнет повышаться.