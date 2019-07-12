В России появится уникальная система поиска подводных лодок

В Крыловском государственном научном центре, разрабатывается уникальная технология обнаружения подводных лодок по кильватерному следу, который оставляет субмарина. Об этом рассказал научный руководитель центра Валерий Половинкин.

По его словам, основой метода является поиск в возмущенной полосе воды, оставляемой гребными винтами корабля. Метод поиска по кильватерному следу является наиболее эффективным, поскольку этот след остается дольше других следов, которые оставляет подлодка. Например, акустические шумы и электромагнитные сигналы перемещаются вместе с лодкой, рассказал ученый.

Используя этот метод, можно отследить направление движения субмарины или точку, где она побывала, подчеркнул Половинкин. Он также рассказал, что параллельно центр работает над снижением акустической заметности российских субмарин.