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В США одобрены санкции против госдолга России

Москва, 12.07.2019

Представители Конгресса США одобрили поправки к оборонному бюджету страны на будущий год, согласно которым американские гражданине не смогут проводить новые сделки с российским долгом. Теперь новый проект оборонного бюджета на 2020 год должен подписать американский президент Дональд Трамп.

По заявлению конгрессмена Брэда Шермана во время его выступления на заседании Палаты представителей Конгресса, «это настоящие, серьезные санкции против российского государства»

«Ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским суверенным долгом», — сообщил Шерман, выступление которого транслировал телеканал C-Span.

Конгрессмен уверен, что мера поможет поставить защитный барьер для «сдерживания России от вмешательства в будущие выборы в США». Также санкции «накажут  РФ за то, что она сделала с предыдущими выборами в США».

Помимо этого поправки предусматривают и механизм снятия штрафных санкций с России.

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