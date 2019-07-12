В Центробанке предложили отложить реформу пенсионных накоплений

Банк России предложил отложить, как минимум на один год реформу пенсионных накоплений. Речь идёт о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая должна будет заменить нынешнюю накопительную часть пенсии, замороженную ещё в 2014 году.

ИПК предполагает, что россияне будут самостоятельно производить отчисления в негосударственные пенсионные фонды со своих личных доходов. Позже эти деньги будут инвестироваться без участия государства. При этом размер взносов станет постепенно повышаться в течение 6 лет от 0 до 6%, передаёт РБК.

Участие в новой системе будет добровольным, хотя первоначально предполагалось подключить к ИПК по умолчанию всех граждан РФ. Однако после критики со стороны российского лидера Владимира Путина, Минфин от идеи обязательного участия в системе индивидуального пенсионного капитала отказался.

Именно по этой причине регулятор предложил перенести публичное обсуждение проекта ИПК, так по мнению ЦБ РФ, добровольное участие граждан в этой системе вообще лишает смысла сам факт её создания.