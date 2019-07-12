Visa и MasterCard могут уйти из России

Депутаты нижней палаты российского парламента в самое ближайшее время рассмотрят законопроект, согласно которому новые требования будут предъявлены к работе платежных систем.

Как говорится в документе, выдержки из которого публикует газета «Коммерсант», иностранным платёжным системам, которые работают в нашей стране, запретят блокировать платежи кредитных организаций, оказавшихся под ограничительными мерами ЕС и США.

По мнению экспертов, это может привести к их уходу из России и серьёзным ограничениям в работе уже выпущенных карт. Таким образом, если законопроект будет принят, у международных платежных систем, в том числе у Visa и MasterCard, будет 180 дней на корректировку своих правил.

Если этого не произойдёт и платёжные системы продолжат отказываться сотрудничать с попавшими под санкции банками, то они (платёжные системы) будут исключены из реестра Центробанка и не смогут продолжать свою в России.