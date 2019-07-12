Вход/Регистрация Подписка

Visa и MasterCard могут уйти из России

Москва, 12.07.2019
  • Visa и MasterCard могут уйти из России

Алексей Павлишак/ТАСС

Депутаты нижней палаты российского парламента в самое ближайшее время рассмотрят законопроект, согласно которому новые требования будут предъявлены к работе платежных систем.

Как говорится в документе, выдержки из которого публикует газета «Коммерсант», иностранным платёжным системам, которые работают в нашей стране, запретят блокировать платежи кредитных организаций, оказавшихся под ограничительными мерами ЕС и США.

По мнению экспертов, это может привести к их уходу из России и серьёзным ограничениям в работе уже выпущенных карт. Таким образом, если законопроект будет принят, у международных платежных систем, в том числе у Visa и MasterCard, будет 180 дней на корректировку своих правил.

Если этого не произойдёт и платёжные системы продолжат отказываться сотрудничать с попавшими под санкции банками, то они (платёжные системы) будут исключены из реестра Центробанка и не смогут продолжать свою в России.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров
    ﻿

    Tоп

    1. Остаться в живых
      Механизмы нынешней демографической политики не работают. Россия продолжает погружаться на дно «демографической ямы», однако спасти будущие поколения еще возможно
    2. В поисках утраченной мощности
      В преддверии модернизации теплоэнергетики обостряется конкуренция между производителями газовых турбин большой мощности, и пока гонку выигрывают иностранные компании
    3. Диктатура платформ
      Интернет-компании все чаще выбирают за нас, что читать, кому верить и как жить
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама