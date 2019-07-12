Во Франции министр «объелся» лобстеров

Министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Франсуа де Рюжи оказался в центре громкого скандала, причиной которого стало обвинение в привычке вкусно есть и пить на деньги налогоплательщиков.

Правда, следует сразу оговориться, что речь идет о «грехах» де Рюжи в бытность не министром, а президентом (спикером) Национальной ассамблеи. Он возглавлял нижнюю палату французского парламента в июне 2017 – сентябре 2018 годов.

Специализирующийся на журналистских расследованиях портал Mediapart опубликовал меню и фотографии нескольких ужинов главы парламента Пятой республики, из которых следует, что участники тех ужинов с аппетитом поглощали гигантских лобстеров и запивали их и другие деликатесы шампанским и вином Chateau Cheval Blanc, бутылка которого стоит 550 долларов. В желании вкусно и, что самое главное, дорого поесть нет ничего предосудительного, если только яства оплачиваются из кармана организатора эпикурейского банкета, а не общественными деньгами.

История типичная для представителей высшей власти многих стран. В ней не было ничего удивительного, если бы не позиция шефа министра, президента Пятой республики Эмманюэля Макрона. По словам пресс-секретаря Елисейского дворца, он не собирается увольнять любителя вкусно поесть и попить за чужой счет. Возможно, потому что де Рюжи непосредственно проводит важную реформу французской энергетики, направленную на снижение зависимости от атомной энергии.

Очевидно, ободренный поддержкой сверху виновник скандала решил не отсиживаться в обороне и перешел в наступление. Он написал открытое письмо во французские СМИ, выступил по радио и провел пресс-конференцию и везде утверждал, что ничего плохого не сделал.

Главным аргументом Франсуа де Рюжи является то, что с десяток ужинов, которые ставятся ему в вину, они с женой, кстати, журналистом глянцевого журнала, организовали не для себя и приглашали на них не своих личных друзей, а «нужных» людей. К примеру, известного палеонтолога или менеджера крупной IT-компании.

«Когда вы возглавляете Национальную ассамблею, то приходится играть представительную роль, - заявил он журналистам. - Я очень твердо хочу подчеркнуть, что это не были ужины с нашими личными друзьями, которые оплачивались деньгами Нацассамблеи…»

Министр утверждает, что не было ничего странного и в выборе вин и меню, поскольку речь идет о президенте парламента.

Франсуа де Рюжи также подчеркнул, что не собирается уходить в отставку, как того требуют отдельные законодатели и в частности его предшественник на посту министра энергетики Дельфин Бато. Пресс-секретарь правительства Сибет Ндиайе также заявила на пресс-конференции после очередного еженедельного заседания кабинета в среду, что Франсуа де Рюжи продолжает возглавлять министерство энергетики и отвечает за проведение реформы в энергетике.

«Правительство твердо привержено вопросам этики и открытости,- подчеркнула пресс-секретарь. - Подробности, предъявленные де Рюжи, свидетельствуют о том, что ужины, которые вменяются ему в вину, носили представительский характер и служили для улучшения связей между парламентом и гражданским обществом». Такие встречи, по ее словам, помогают министрам «лучше понимать желания и чаяния общества».