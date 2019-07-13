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Индекс Биг Мака: назван «справедливый» курс рубля к доллару

Москва, 13.07.2019
  • Индекс Биг Мака: назван «справедливый» курс рубля к доллару

Алексей Павлишак/ТАСС

Журнал The Economist признал российский рубль самой недооцененной валютой в мире. Согласно Индексу Биг Мака, курс доллара переоценен к рублю примерно на 64%. 

The Economist считает справедливый курс валют по так называемому индексу Биг Мака с 1986 г. Он основан на теории паритета покупательной способности, которая предусматривает сравнение цен на идентичную корзину товаров и услуг (в данном случае бургер в ресторанах McDonalds) в разных странах. Впрочем, журнал отмечает, что данный инструмент не предназначен для точного определения переоцененности или недооцененности нацвалют.
 
Данный показатель рассчитывается для 55 стран, в том числе и для России.
 
Российский рубль, согласно индексу, остается самой недооцененной валютой по отношению к доллару. Так, бургер Биг Мак стоит 130 рублей в России и 5,74 доллара в США. Соответственно, справедливый курс должен составлять 22,65 рубля за один доллар. При этом в январе "справедливым" курсом был назван уровень 19 рублей за доллар. Напомним, на закрытии торгов пятницы курс доллара составил 63,05 руб. 
 
На противоположной части спектра - швейцарский франк. Это единственная валюта, которая переоценена по отношению к доллару. Биг Мак стоит 6,5 франка в Цюрихе (около $6,6). Таким образом швейцарская валюта должна стоить на 14% меньше по отношению к доллару, согласно теории паритета покупательной способности.
 
Индекс доллара США ICE вырос на 0.9% в этом году. В 2018 году он укрепился на 4%. Ожидается, что ФРС с июля начнет снижать ставки, что ослабит доллар.
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