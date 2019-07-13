Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на Новый год

Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в 2020 году в новогодние праздники - постановление Кабмина РФ о переносе выходных дней в следующем году подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно этому документу в 2020 году суббота и воскресенье 4 и 5 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Таким образом, в 2020 году россияне будут в Новый год отдыхать восемь дней – с 1 по 8 января включительно, передаёт агентство «Интерфакс»

Кроме того, нас ждут трёхдневные выходные на День защитника Отечества (с 22 по 24 февраля) и на Международный женский день – с 7 по 9 марта. Ещё пять дней отдыха придутся Праздник Весны и Труда (с 1 по 5 мая – Праздник Весны), по три дня на День Победы (с 9 по 11 мая) и на День России (с 12 по 14 июня), а также один день – 4 ноября на День народного единства.