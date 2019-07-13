Трамп обвинил лидеров России и КНР в желании «ободрать США»

Дональд Трамп – президент США в ходе традиционного брифинга для журналистов – заявил, что глава РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин мечтают, чтобы он проиграл следующие выборы. По его мнению, в России и Китае хотели бы видеть следующим американским президентом представителя Демократической партии, передаёт РИА Новости.

«Си и Путин перед сном молятся, чтобы Джо Байден или кто-то похожий на него стал главой Белого дома, чтобы они могли обдирать нашу страну», — подчеркнул он.

Напомним, о своём намерении баллотироваться на второй срок Дональд Трамп официально объявил 19 июля. При этом он тогда же пояснил, что если проиграет выборы-2020, то американские демократы могут «уничтожить страну, какой мы ее знаем».

Президентские выборы в США состояться 3 ноября 2020 года. По мнению политологов, главным соперником на Трампа в борьбе за президентский пост станет политик-демократ Джозеф Байден.