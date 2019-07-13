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В России разрабатывают новую версию истребителя Су-30СМ

Москва, 13.07.2019
  • В России разрабатывают новую версию истребителя Су-30СМ

Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи

Гавриил Григоров/ТАСС

Опытно-конструкторское бюро Сухого приступило к разработке новейшей модификации многоцелевого истребителя Су-30СМ под шифром Су-30СМД. Уже известно, что эта модификация получит современный двигатель АЛ-41Ф-1С, устанавливаемый сейчас на серийные самолёты Су-35, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свои источники, работа ведётся совместно с корпорацией «Иркут», которая выпускает базовые истребители Су-30СМ.

Кроме того, сообщается, что первые тестовые полёты новейшего истребителя запланированы уже на 2020 год. После испытаний будет принято окончательное решение, об оснащении двигателем АЛ-41Ф-1С все строевые истребители нового типа.

Наша справка

Российский высокоманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ, который способен применять высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1С разработан ОКБ Люльки. Устанавливается на самолётах типа Су-35. Улучшение характеристик двигателя достигается за счёт применения новейшего компрессора низкого давления.

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